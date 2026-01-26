Bayburt’ta Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi - Son Dakika
Bayburt'ta Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi

Bayburt’ta Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi
26.01.2026 10:34
Bayburt'ta, valilik personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından Bayburt Valiliği personeline 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair kanun kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verildi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde; şiddetin türleri, başvuru ve korunma mekanizmaları ile kamu kurumlarının bu süreçteki rolü ele alındı. Eğitimde, 6284 sayılı kanunun sunduğu koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, şiddet mağdurlarına yönelik izlenecek yollar, kurumlar arası iş birliğinin önemi ve erken müdahalenin hayati rolü vurgulandı. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu personelinin sorumlulukları üzerinde duruldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt’ta Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayburt’ta Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi - Son Dakika
