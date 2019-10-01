Baydilli yetim çocuklarla buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli katıldığı düğünde davetli olan yetim çocuklarla bir araya geldi.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediyesi eski belediye meclis üyesi Celal Çakmak'ın oğlunun düğün törenine katıldı. Düğün Sahibi Celal Çakmak'ın farkındalık oluşturmak için düğüne davet ettiği 100 yetim çocukları masalarında ziyaret eden Baydilli, çocuklarla sohbet edip oyuncak hediye etti. Baydilli çocukların 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nü de kutladı. Çocuklar için çok daha iyi bir gelecek dilediği belirten Baydilli "Bugün Celal Çakmak hocamız bu mutlu gününde çok güzel bir farkındalık oluşturarak düğüne 100 tane öksüz ve yetim çocuğumuzu davet edip mutlu etti. Bir yetimi güldürmek muhakkak ki Allah katında en makbul olanıdır. Onlar bizlere Allah'ın emanetidir ve hepimizin bu emanete sahip çıkması gerekiyor. Bu vesileyle buradaki yetim çocuklarımızın ve düğer tüm çocukların 1 Ekim Dünya Çocuk Gününü kutluyorum. Çocuklarımız için çok daha iyi bir gelecek diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA