Bayern Münih, çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Chelsea'yi sahasında da 4-1 mağlup eden Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Chelsea'yi sahasında da 4-1 mağlup eden Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman devi Bayern Münih, Allianz Arena'da İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Mücadele çok hızlı başladı ve 10. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern'i 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada Robert Lewandowski'nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2'ye çıkardı. 44. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 76. dakikada Lewandowski'nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1'e getirdi. 83. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale adını yazdırdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 23:54
Kaynak: İHA
Son Dakika Barcelona ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde adlarını çeyrek finale yazdırdı İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir "Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Ağırlığa dayanamayan yol çökünce kamyon şaha kalktı Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor İki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, hayatını kaybetti Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu