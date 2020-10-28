İzmir'in Bayındır ilçesinde şehitler Murat Çerit ve Erdem Erkaçtı adına yaptırılan kütüphanelerin açılışı yapıldı.
Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu öncülüğünde Çerit'in adı Ülfet Onart Anadolu Lisesi'nde, Erkaçtı'nın ise Bayındır Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanelere verildi.
Açılış törenine Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve şehitlerin aileleri katıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bayındır'da şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılacak - Son Dakika