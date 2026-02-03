Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı - Son Dakika
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
03.02.2026 17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Beylikdüzü'nde bir şahsın Türk bayrağını koparıp üzerine bastığı anları kayda alması sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar, şahıs hakkında işlem yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir şahıs, binada asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardıktan sonra üzerine basarak o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

HERKES BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Paylaşımın viral olmasının ardından çok sayıda kullanıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahıs hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Akli başında hiç kimsemin yapmayacağı bir davranış. Hasta birisi olabilir. Bulunup ifadesi alınmalı insanları kışkırtmaya çalışıyor olabilir uyanık olmak gerekir. 323 43 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    AKP NİN YENİ TÜRKİYESİ GÜÇLÜ TÜRKİYESİ 197 448
    Samur Birsen Samur Birsen:
    Hastaysa sokakta dolaşmasına izin verilmesin her şekilde durum imcelenmeli 166 13
    Johny Guitar Johny Guitar:
    Serkan ergezer as senin 83 73
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Serkan ergezer. kanından şüphe ediyoruz kan grubunu bir analiz etler. 78 47
    eser demir eser demir:
    Giyim kusmana bakarsan baya aklı başında kim olduğu da beli ama işinize gelmiyor diye demiyonuz beliki 16 3
  • Rob26 Arez Rob26 Arez:
    bence çocuk kendine almış. hakaret yok ortada. belki parası yok almaya. hayretsiniz ya. hemen linç. 79 107 Yanıtla
    Seydul Kaya Seydul Kaya:
    Sen bayrağı kendin alırken bu şekilde mi alıyorsun?? 61 9
    Seydul Kaya Seydul Kaya:
    sen bayrağı kendine alırken öyle mi alıyorsun?? 12 3
    Alper Elma Alper Elma:
    bu yorum kreşe giden bir ergen çocuk yorumu olmalı, 9 4
  • 78908900 78908900:
    saldırı yapan yere atar üzerine basar , görüntüdeki kişi bayrağı almak/çalmak istemiş farkında olmadan bayrak ayağına takılmış .Abartılı başlık sizin ki . 59 58 Yanıtla
  • Murat YILMAZ Murat YILMAZ:
    Çiğnememiş ki çalmış çalarken de ayağının altına takılmış en azından ben öyle gördüm 79 33 Yanıtla
    Esper Nando Esper Nando:
    Aynen, video 2-3 defa izledim dediğin gibi. Haber başlıklarına aldanıp fevri davranılmamalı çocuk (14-16 yaşlarında) almış/çalmış olabilir. 11 5
  • Ali197000 Ali197000:
    bu konuda sukunetli olmalı ve yetkililerin açıklamalarını beklemeliyiz 36 36 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
SON DAKİKA: Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı - Son Dakika
