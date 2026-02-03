Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir şahıs, binada asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardıktan sonra üzerine basarak o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

HERKES BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Paylaşımın viral olmasının ardından çok sayıda kullanıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahıs hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.