Bayraktar ile Birol'dan Enerji Görüşmesi

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile bakanlıkta görüştüğünü belirtti.

Bayraktar şunları kaydetti:

" Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecini, bu kapsamda atılan adımları ve yol haritamızı konuştuk. Ayrıca bu yıl ev sahipliğini üstlendiğimiz COP31 kapsamında Uluslararası Enerji Ajansı ile yürütebileceğimiz iş birliği imkanlarını ele aldık. Ülkemizi, hiçbir kaynağı dışlamadan sürdürdüğümüz enerji yatırımlarımız ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizle küresel enerji dönüşüm sürecinde en güçlü aktörlerden biri konumuna getirmek istiyoruz. Bunun için tüm paydaşlarımızla güçlü bir enerji geleceği için birlikte hareket ediyoruz."