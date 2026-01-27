Bayraktaroğlu ve Mandon Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mandon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
