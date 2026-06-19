Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Japonya'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu, İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane ile bir araya geldi. İkili arasındaki samimi kare kısa sürede futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Harry Kane ile hatıra fotoğrafı çektiren Moriyasu'nun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Futbolseverler, iki önemli futbol figürünü bir araya getiren kareye yoğun ilgi gösterdi.

DÜNYA KUPASI'NIN KONUŞULAN KARELERİNDEN BİRİ

Dünya Kupası boyunca sahadaki performanslar kadar saha dışındaki anlar da dikkat çekmeye devam ediyor. Hajime Moriyasu ile Harry Kane'in buluşması da turnuvanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

KANE FORMUNUN ZİRVESİNDE

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası'ndaki performansıyla takımının en önemli kozları arasında yer alıyor. Japonya Teknik Direktörü Moriyasu'nun yıldız futbolcuyla verdiği poz ise futbolseverlerin beğenisini topladı.