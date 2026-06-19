Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM\'lerini kaldırıyor

Yıllar önce Tekstilbank’ı satın alarak Türk bankacılık sektörüne güçlü bir giriş yapan Çinli finans devi ICBC, Türkiye'deki operasyonlarında dijital odaklı radikal bir adım attı. Ülkemizde kısıtlı bir şube ağıyla (19 şube) hizmet veren ve ağırlıklı olarak dev ölçekli projelere sağladığı kurumsal finansman/yatırım kredileriyle tanınan banka, fiziksel ATM'lerini tamamen devre dışı bırakıyor.

DİĞER TÜM ATM'LER ÜCRETSİZ OLUYOR

Banka tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajıyla duyurulan yeni düzenlemeye göre, ICBC Bank Turkey ATM'leri tamamen hizmetten kaldırılacak. Ancak ICBC müşterileri, nakit işlemlerini Türkiye genelindeki diğer tüm bankaların ATM'lerinden belirli bir koşulu yerine getirmek kaydıyla tamamen ücretsiz olarak yapabilecek.

ÜCRETSİZ KULLANIM İÇİN TEK BİR ŞART VAR

ICBC müşterilerinin Türkiye'deki diğer banka ATM'lerinden komisyon ödemeden para çekip yatırabilmesi için dijital bankacılık kanallarını aktif kullanması gerekecek. Yeni sisteme göre; bankanın mobil uygulamasına (Mobil Şube) giriş yapan müşteriler, giriş yaptıkları andan itibaren 30 gün boyunca Türkiye'deki diledikleri tüm diğer banka ATM'lerinden gerçekleştirecekleri işlemler için hiçbir ücret ödemeyecek. Her ay uygulamaya düzenli olarak giriş yapılması durumunda, ortak ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kesintisiz olarak devam edecek.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bankadan müşterilere gönderilen resmi SMS'te şu ifadelere yer verildi: "Değerli müşterimiz, ATM hizmetlerimizde yapılan düzenleme kapsamında bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil Şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."