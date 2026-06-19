İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nde söz alan Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Evin, iş dünyasının finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Özellikle son dönemde gündemde olan nefes kredisi uygulamasına değinen Evin, mevcut koşullarda faiz oranlarının görece düşük olmasına rağmen krediye ulaşmanın oldukça zor olduğunu ifade etti.

"ADI NEFES KREDİSİ AMA NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

Krediye erişim sürecinde yaşanan sıkıntıları anlatan Evin, işletmelerin ciddi finansman baskısı altında olduğunu belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilen bu nefes kredisi şu andaki güncel koşullara göre faiz oranı düşük ama ulaşması çok zor. Şimdi burada yapılması gereken bazı şeyler var. Bankalar hakikaten öyle bir şekilde çökmüşler ki insanlar nefes alamıyorlar. Nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz" dedi.

"TOBB TALEP TOPLASIN, TALEBİN İÇİNDE KURA ÇEKİLSİN"

Nefes kredilerinde başvuru sürecinin daha şeffaf ve hakkaniyetli yürütülmesi gerektiğini savunan Evin, kredi taleplerinin toplandıktan sonra kura yöntemiyle değerlendirilmesini önerdi. Evin, "TOBB talep toplasın. Talebin içinde kura çekilsin. Ben de diğer arkadaşlar da 'ya bu krediyi nasıl alırız' diye eşi dostu aramamış olalım. Adaletli, hakkaniyetli bir şey olsun. Ama birisi alıyor, diğeri almıyor. O zaman da insanlar mağdur oluyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde bazı işletmelerin krediye ulaşabildiğini, bazılarının ise mağdur olduğunu belirten Evin, süreçlerin de gereğinden fazla uzadığını dile getirdi.

BANKALARIN KESİNTİLERİNE TEPKİ

Bankaların kredi kullandırırken dosya masrafı, komisyon ve sigorta gibi çeşitli kesintiler yaptığını ifade eden Evin, bu uygulamaların kredi maliyetini daha da artırdığını söyledi. Evin, "Bankalar bu krediyi veriyorlar veya başka krediyi verdiklerinde bizlerden dosya masrafı alıyorlar. Banko komisyonu alıyorlar. Bir de sigorta yapıyorlar. Kaza ve hayat sigortası. Şimdi sigortacı arkadaşlarımız var. Biz onları 6 ay taksitle yaptırıyoruz ama banka direkt verdiği krediden kesiyor. O zaman faizi de daha fazla yükseliyor. Bununla alakalı devletin bir çözüm üretmesi lazım." şeklinde konuştu.

Bu konuda kamu otoritelerinin çözüm üretmesi gerektiğini belirten Evin, bankacılık sektörünün yüksek kârlılığına da dikkat çekti.

"DİĞER SEKTÖRLER DE YOK OLMASIN"

Konuşmasının sonunda ekonomik dengelere vurgu yapan Evin, "Türkiye'nin en fazla kazanan kurumları bankalarken diğer sektörler de yok olmasın" ifadelerini kullandı.