Bayram Şenocak: "Burada Bu İşi Hangi Memurlar, Neye Dayanarak Yapıyorsa Bunlar Üzerinde de Gerekli...

Bayram Şenocak: "Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz.

Bayram Şenocak: "Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz."

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