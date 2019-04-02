Son Dakika Haberleri: Bayram Şenocak: "Burada Bu İşi Hangi Memurlar, Neye Dayanarak Yapıyorsa Bunlar Üzerinde de Gerekli...

Bayram Şenocak: "Burada Bu İşi Hangi Memurlar, Neye Dayanarak Yapıyorsa Bunlar Üzerinde de Gerekli...

1 saat önce

Bayram Şenocak: "Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz.

Bayram Şenocak:
Bayram Şenocak: "Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:56 Kaynak: AA

Bayram Şenocak, Güncel
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