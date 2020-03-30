Bayrampaşa Belediyesi'nden salgına karşı psikolojik destek - Son Dakika

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Bayrampaşa Belediyesi'nden salgına karşı psikolojik destek
6 saat önce
Bayrampaşa Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 'Sesinizi duyan biri var' sloganıyla çocuklar ve yetişkinler için Psikososyal Destek Hattı hizmeti başlattı.
Bayrampaşa Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 'Sesinizi duyan biri var' sloganıyla çocuklar ve yetişkinler için Psikososyal Destek Hattı hizmeti başlattı.
Korona virüse (Covid-19) karşı gerekli tüm önlemeleri almaya devam eden Bayrampaşa Belediyesi, salgından psikolojik olarak etkilenen çocuklar ve yetişkinler için 'Sesinizi duyan biri var' sloganıyla Psikososyal Destek Hattı uygulamasını başlattı. Zihinsel ve duygusal bütünlüğü korumak adına başlatılan uygulama ile süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlar, hafta içi her gün Klinik Psikolog Cansu Yılmaz'dan destek alabilecekler. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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