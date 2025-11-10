Bayrampaşa'da Çocuklar için Eğlence Dolu Şenlik

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi'nin ara tatildeki çocuklar için düzenlediği şenlik, tiyatrodan illüzyona, kukla gösterilerinden oyun parkurlarına kadar birçok renkli etkinlikle miniklere keyifli anlar yaşatıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde ara tatildeki çocuklar için düzenlenen şenlik, 16 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.

Şenlikte; interaktif çocuk oyunları, çocuk tiyatro ve gösterileri ile halk oyunları, Hacivat-Karagöz, palyaço ve yüz boyama, illüzyon ve müzikli kukla gösterileri, şişme top havuzu ve oyun parkuru yer alıyor. Ayrıca şenlik boyunca çocuklara şeker, mısır ve Osmanlı macunu ikram edilirken, balon, boyama kitabı ve kuru boya hediye ediliyor.

Birbirinden renkli etkinliklerle çocukların gönüllerince eğlendiği şenliğe katılan Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın da onların mutluluğuna ortak oldu. Akın, "Sevgili çocuklarımız için eğitim kadar eğlence de önemli. Çocuklarımızın eğlenerek stres atmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşünceyle çocuklarımız için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı keyifli bir şenlik düzenliyoruz. Gelin sevgili çocuklar, birlikte neşelenelim, birlikte gülelim" dedi.