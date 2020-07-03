BAYRAMPAŞA'DA KÜLTÜR MERKEZİNDE YANGIN - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA KÜLTÜR MERKEZİNDE YANGIN

BAYRAMPAŞA'DA KÜLTÜR MERKEZİNDE YANGIN (ek aktüel görüntüler)Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Alper KORKMAZ-Elif YAVUZ- Cemal YURTTAŞBayrampaşa'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nin dış cephesinde yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'DA KÜLTÜR MERKEZİNDE YANGIN (ek aktüel görüntüler)

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Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Alper KORKMAZ-Elif YAVUZ- Cemal YURTTAŞ

Bayrampaşa'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nin dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan çıkan alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın içinde bulunanlar en kısa sürede dışarıya çıktı. İtfaiye ekipleri merdiven araçlarıyla alevlere müdahale ederken, polisler caddedeki trafiği durdurarak güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Alevleri gören bir kişi, "Yangın dış cephesinde başladı. Giderek yayıldı. Bir yaralı falan görmedik. İtfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti" dedi.

Öte yandan yine Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nin dış cephesinde, 13 Haziran'da yangın çıkmış ekipler kısa sürede yangın söndürmüştü.

Mehmet Akif Ersoy, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA KÜLTÜR MERKEZİNDE YANGIN - Son Dakika

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