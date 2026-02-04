Bayrampaşa\'da Marketlere Fiyat Denetimi

İstanbul Bayrampaşa'da yaklaşan Ramazan ayı öncesi İl Ticaret Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından marketlere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde bazı ürünlerin fiyat etiketinin olmadığı, bazı ürünlerde de makul olmayan bir fiyatlama yapıldığı belirlenirken, marketler hakkında işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayına az bir süre kala gıda fiyatlarına yönelik 81 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Bayrampaşa'da marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetime İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ile İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı.

"2025 yılında 230 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik"

Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 2025 yılında yapılan denetimlerle ilgili bilgi vererek, "5996 sayılı Kanun kapsamında güvenilir gıda için gıda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. İstanbul'umuzda da halihazırda 800'ü aşkın gıda kontrol görevlimizle beraber 39 ilçemizde şu an sahadayız. Biz bu denetimlerimizi 7 gün 24 esaslı olarak yapmaktayız. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, 136 bine yakın gıda işletmemiz var İstanbul'da. Bu gıda işletmelerimizde 2025 yılında 230 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik" dedi.

"2026 yılı Ocak ayı itibarı ile de 20 bine yakın denetim gerçekleştirdik"

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 20 bine yakın denetim gerçekleştirildiğini söyleyen Parıldar, "İstanbul'umuzda 25 bini aşkın market faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet gösteren işletmelere yönelik de yine 2025 yılında biz 50 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik. 2 bin 700'ü aşkın işletmeye de denetim raporuyla ilgili idari işlem uyguladık. 2026 yılı Ocak ayı itibarı ile de 20 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Şunu ifade etmek istiyorum, bakanımızın da her ortamda dile getirdiği üzere gıdada toleransımız sıfır" şeklinde konuştu.

Tüketicilere etiket ve soğuk zincir uyarısı

Tüketicilere uyarılarda bulunan Parıldar, "Özellikle tüketicilerimizden talep ettiğimiz bazı hususlar var. Bunlardan birisi almış oldukları ürünlerin muhakkak etiket bilgilerine dikkat etsinler. İkincisi ambalajlı ürünlerde ambalajı bozulmuş, yırtılmış ve üzerindeki etiket bilgileri, son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi bilgilerinin silinmiş olduğu, kazınmış olduğu ürünleri almasınlar. Soğuk zincir içerisinde bulunması gereken ürünlerin uygun koşullarda saklandıklarını kontrol etsinler. Bunlar tüketicilerimizin rahatlıkla, basit, dikkatle yerine getirebilecekleri ve güvenilir gıdaya erişimde de işlerini kolaylaştırıcı basit nüanslardır" ifadelerini kullandı.

"Bizim tespitlerimizde 59 tane üründe fiyat etiketi olmadığını gördük, ona idari işlem uyguluyoruz"

Yapılan denetimle ilgili bilgi veren İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın başta temel gıda olmak üzere fahiş fiyat, fiyat etiketi, stokçuluk gibi konularda bakanlık olarak denetimlerimizi 81 ilde aralıksız sürdürüyoruz. Bugün burada yaklaşık üç markete girdik. Bizim tespitlerimizde 59 tane üründe fiyat etiketi olmadığını gördük, ona idari işlem uyguluyoruz. 11 üründe de bizce makul olmayan bir fiyatlama vardı, ona da haksız fiyat tutanağı tuttuk. Onunla ilgili işlemleri yürütüyoruz şu anda. Bir de ürünün kimliği dediğimiz sebze-meyvede özellikle künye olmadığını tespit ettik. 5 ürünle ilgili arkadaşlarımız işlem yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün 37 ekiple 28 ilçemizde, 95 arkadaşımızla denetimlerimize devam ediyoruz"

Menteşe, "Bugün 37 ekiple 28 ilçemizde, 95 arkadaşımızla da denetimlerimize devam ediyoruz. Bunun dışında biz 2025 yılında yaklaşık 46 bin 157 market ve restoranı denetledik. Bu denetimlerimizde 9 milyona yakın ürünü inceledik. Haksız fiyat olarak değerlendirdiğimiz, yaptığımız denetimlerde de 17 bin 509 iş yerinde 79 bin 382 ürünü bu açıdan inceleyip, değerlendirip bakanlığımıza yönlendirmişiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ekonomik menfaatinin korunması için biz Ticaret Bakanlığı olarak 81 ilde denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Biz bunları takip ediyoruz. Yani önceki fiyatları var elimizde, sonraki fiyatlarla karşılaştırıyoruz. Bir izahat istiyoruz, yani sebebini istiyoruz. Burada makul bir sebep, bir gerekçe getirmezse de bu işletmelere fahiş fiyat üzerinden işlem yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL