Baz İstasyonu Kulesinden Düşen Tekniker Ağır Yaralandı
57 dakika önce
Sivas'ın Hafik ilçesinde onarım için çıktığı baz istasyonunun kulesinden düşen tekniker ağır yaralandı.
Sivas
'ın Hafik
ilçesinde onarım için çıktığı baz istasyonunun kulesinden düşen tekniker ağır yaralandı.
Olay saat 15.30 sıralarında Sivas ile Tokat
sınırında bulunan Hafik ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Adamlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir GSM firmasında tekniker olarak çalışan Abubekir K. (37) onarım için çıktığı GSM baz istasyonu kulesinden dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine ağır yaralanan tekniker için Sivas'tan ambulans helikopter havalandı. Ancak helikopter hava muhalefeti nedeniyle kazanın yaşandığı bölgeye iniş yapamadı. Daha sonra kara ambulansı istendi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan teknikeri ambulansla Hafik Esma Kocacık Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Abubekir K. Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:20 Kaynak: İHA
İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı