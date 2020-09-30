BB Erzurumspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları
BB Erzurumspor, Süper Ligin dördüncü haftasında Cumartesi kendi evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor, maçının hazırlıklarını sürdürdü.
BB Erzurumspor, Süper Ligin dördüncü haftasında Cumartesi kendi evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor, maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde antrenmana düz koşu, dar alanda 5-2 top kapmanın ardından minyatür kale, taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.
Takımda sakatlığı devam eden Oltan Karakullukçu, antrenmana katılmadı. - ERZURUM
Son Dakika Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu