BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi - Son Dakika
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BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

07.03.2022 16:54
BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da üst üste puan kayıplarının yaşanmasının ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. BB Erzurumspor'un başında 6 lig maçına çıkan İldiz bu maçların sadece 1'inde galibiyet sevinci yaşarken, geriye kalan 5 maçtan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Sezona Erkan Sözeri yönetiminde başlayan BB Erzurumspor Yücel İldiz'in ardından bu sezon takımın başına 3. hocasını getirmeye hazırlanıyor.

(Sefa Tetik/ İHA)

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BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Altınordu kendine geldi Altınordu kendine geldi

Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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