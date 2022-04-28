Destici: "(CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir" - Son Dakika
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Destici: "(CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir"

28.04.2022 22:23

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamasına ilişkin, "Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamasına ilişkin, "Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığının bir restoranda düzenlediği iftar programındaki konuşmasında, ülke, devlet ve millet olarak kenetlenmiş, teröre, dışarıya karşı bir mücadele verilirken her devirde olduğu gibi içeriden ihanet edenlerin, içeriyi karıştırmak isteyenlerin, bu mücadeleye zarar vermek isteyenlerin her zaman bulunduğunu, şimdi de var olduklarını belirtti.

Destici, "Bugün de PKK'nın siyasi uzantısı HDP milletvekili olan bir Ermeni kökenli şahıs çıkıp tarihte aslında onlar için yüz karası olan şeyleri, çamuru bize atmak adına sözde soykırım iddiasını yineliyor ve TBMM'ye bu hususta bir kanun teklifi verme hadsizliğini de gösterebiliyor. Hukuksuz olan bu teklif Meclis Başkanlığımız tarafından iade edilmiş ve kabul görmemiştir. Biz, reddedildi, kabul görmedi diye bunun üzerini kapatamayız." dedi.

Geçmişte bu hususların hafife alındığını, ihmal edildiğinde ne ağır bedeller ödendiğini gördüklerini dile getiren Destici, "Onun için bu işin peşi bırakılmamalı ve cezası mutlaka verilmelidir. Aynı gün bir CHP milletvekili yine aynı iddialarda bulunuyor. Onun geçmişine, siyasi duruşuna baktığınızda tam bir siyasi bölücü. Bunu da görmezden gelemeyiz. Elbette bunlarla ilgili hukuk gereğini yapmalı, fezlekeler gönderilmeli, dokunulmazlıkları kaldırılarak yargıya sevk edilmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu ve altılı masadan bu iki vatan hainiyle ilgili, bu iki provokatörle ilgili bir açıklama duyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı olayları davası kararına değinen Destici, şöyle devam etti:

"Burada hukuk, yargı, adalet sistemimiz hedefe konulmuştur. Bununla da yetinilmemiş mahkemenin verdiği karar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na CHP Grup Başkanvekili tehditler savurmuştur. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisinin o 'Özel' Grup Başkanvekili, Türkiye'de o kadar büyük özgürlük alanları var ki bundan sınırsız bir şekilde istifade ediyor ve aklına gelen her şeyi ağzıyla söyleyebiliyor. Özgürlük, başkasına hakaret etme imkanını ya da hakkını kimseye vermez."

Özgür Özel'in kendileriyle ilgili de konuştuğunu aktaran Destici, "Millet İttifakına yönelik sözleri savuşturmak için ya da Millet İttifakının altılı masasında içeride anlaşılıyor ki birtakım hoşnutsuzluklar, anlaşmazlıklar var. Bunların çok açığa çıkmasını istemedikleri için bize saldırarak, Cumhur İttifakına saldırarak, Büyük Birlik Partisine saldırarak orayı kapatmaya çalışıyor ama nafile. Cumhur İttifakı içine fitne ateşi yakmaya çalışıyor, fitne sokmaya çalışıyor. Nafile. Şunu bilsinler ki Cumhur İttifakı, onların ittifakı gibi bir proje ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokakta kurulmuş, anlı şanlı, vatan, devlet, millet sevdalıları tarafından kurulmuş bir ittifaktır. Bunu herkes böyle bilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Destici: (CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir
Destici: (CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir
Destici: (CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir
Destici: (CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir
Destici: (CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir
Destici: (CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir
Destici: (CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir
Destici: (CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir
Destici: (CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici: '(CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklaması) Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir' - Son Dakika


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