BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması Açıklaması

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, toplumu galeyana getirmenin, devletin açığını arar gibi birtakım davranışlar içine girmenin kimseye faydası olmadığını belirterek, "Herkes aklını başına alsın.

BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması Açıklaması, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, toplumu galeyana getirmenin, devletin açığını arar gibi birtakım davranışlar içine girmenin kimseye faydası olmadığını belirterek, "Herkes aklını başına alsın. Bu, şaka yapılacak, üzerinden siyaset yapılacak, rant devşirilecek bir süreç değildir." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günden bugüne süreci, başka devletlere örnek olacak yaklaşımla yönettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık personeline teşekkür eden Destici, "Onların azimli, gayretli çalışmaları neticesinde diğer devletlerin yaşadığı 'felaket' diye nitelendirebileceğimiz süreci yaşamadık." ifadesini kullandı.

Destici, vatandaşların, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı tedbirlere uymasını istedi.

"En ağır şekilde cezalandırılsınlar"

Süreci istismar etmeye çalışan fırsatçılar olduğuna dikkati çeken Destici, "Sağlık Bakanlığının adını kullanarak hırsızlık, soygunculuk ve dolandırıcılık yapanlar var. Bunlar yer yüzünün görebileceği en büyük alçaklar, ahlaksızlardır. Böyle bir süreci fırsata çevirmek normal bir insanın, bir Türk'ün, Müslümanın asla yapabileceği bir şey değildir. Bunların en ağır şekilde cezalandırılması gerekir ki diğerlerine de örnek olsun." değerlendirmelerinde bulundu.

"İl ve ilçe kongrelerini erteledik"

Mustafa Destici, BBP olarak koronavirüsle mücadele kapsamında Büyük Kongre'ye hazırlık için yapılan il ve ilçe kongrelerini, 5 Nisan'da Erzurum'da gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nı ve 10-11-12 Nisan'da Antalya'da yapılacak Genel İstişare Toplantısı'nı iptal ettiklerini bildirdi.

BBP ve Alperenlerin, her yıl 25-31 Mart'ı, şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitleri Anma Haftası olarak idrak ettiğini hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda başta Ankara ve Sivas olmak üzere Anadolu'nun hemen hemen bütün şehirlerinde, Avrupa'nın pek çok ülkesinin çeşitli şehirlerinde anma programları gerçekleştiriyorduk. Anma programlarının tamamını erteledik. İnşallah bu süreç geçtikten sonra elbette bütün camiamız ve vatandaşlarımızla bunları telafi edeceğiz."

"Süreci ekonomik fırsata dönüştürmek isteyenler var"

Koronavirüsle mücadele sürecini ekonomik fırsata dönüştürmek isteyenlerin ortaya çıktığını söyleyen Destici, İslam ve Müslümanların ahlakıyla bağdaşmayacak tavırlar içinde olanlara meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Destici, "Bazı vatandaşlarımızın marketlere koşarak erzak depolamalarını doğru bulmuyoruz. Bu, fırsatçıların elini güçlendirecektir. Diğer vatandaşların haklarına tecavüz edilmemelidir. Herkes kendisine yetecek kadar almalıdır." dedi.

Destici, devletin gerekli ekonomik tedbirleri almak zorunda olduğuna işaret ederek, "Bu süreçte fabrikası kapanan, çalışamayacak duruma gelen, işini kaybeden pek çok vatandaşımız olmaya başlamıştır. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında buna yönelik tedbirlerin açıklanacağını ümit ediyoruz. Esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz desteklenmeli." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bu da bir savaş"

Savaşın yalnızca ordular arasında olmadığını belirten Destici, "Bu da bir savaş. Biz de topyekün bir millet olarak bunun bir savaş, mücadele olduğunu, ancak birlikte hareket edersek bu savaşı kazanabileceğimizi bilmeliyiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, koronavirüsle mücadele kapsamında cemaatle kılınan vakit namazlarına ara verildiğine ilişkin açıklamasını hatırlatan Destici, "Bu, İslam tarihinde bu tür hastalıklarla karşılaşıldığında dönem dönem uygulamaya koyulmuştur. Yeni bir şey değildir. Vatandaşlarımızın buna uygun hareket etmeleri virüsle mücadele açısından önemlidir." diye konuştu.

Umreden dönen vatandaşların yurtlara yerleştirildikten sonra sosyal medya üzerinden bazı tepkileri olduğunun altını çizen Destici, şöyle devam etti:

"Devlet, imkanlarını en üst düzeyde kullanmaktadır. Sabır göstermelerini ve devletin kendileri için yaptığı uygulamalara azami derecede uymalarını, kendi ve çevrelerinin hayatını için önemlidir. Bunun için herkesin 14 gün sabır göstermesini istirham ediyoruz. Toplumu galeyana getirmenin, devletin açığını arar gibi birtakım davranışlar içine girmenin kimseye faydası yok, herkes aklını başına alsın. Bu, şaka yapılacak, üzerinden siyaset yapılacak, rant devşirilecek bir süreç değildir. Herkes ayağını denk alsın. Herkesi bu konuda en üst düzeyde dikkatli davranma sorumluluğu var."

Destici, şu anda seyircisiz olan liglerin, bu süreçte ertelenmesinin faydalı olacağını belirtti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, "17 milletvekilinin umreden dönüşte VIP'ten geçtiği ve karantinaya uymadığı" iddiasının hatırlatılması üzerine, "17 milletvekilinin VIP'ten ayrıldığıyla ilgili bizim de duyumlarımız var ama gerçekliği nedir bilmiyorum. Şayet böyle bir şey varsa o milletvekili arkadaşlarımızın da diğer vatandaşlarımızın uyduğu kurallara uymasını önemli görüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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