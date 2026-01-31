BDDK'dan Borç Yapılandırma ve Kredi Limiti Düzenlemesi - Son Dakika
BDDK'dan Borç Yapılandırma ve Kredi Limiti Düzenlemesi

31.01.2026 01:20
BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasına olanak sağlarken, kredi limitlerini gelirle uyumlu hale getirdi.

(ANKARA) - BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanırken, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı limitlerine gelirle uyum şartı getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) ilişkin yeni düzenlemeleri yürürlüğe aldı. Düzenlemelerle borç yapılandırmasına imkan sağlanırken, kredi limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi hedeflendi.

İhtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak

BDDK'nın kararına göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri yeniden yapılandırılabilecek. Borçluların, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri için üç ay içinde talepte bulunmaları halinde borçlar azami 48 ay vadeyle yeniden düzenlenebilecek.

Yeni kredi kart çıkartılırken gelir düzeyi teyit edilecek

Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında ise kart hamillerinin sektördeki toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl için aylık ortalama gelirin en fazla iki katı, ikinci yıldan sonra ise en fazla dört katı olması uygulamasının devam edeceği belirtildi. Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kart limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelir dikkate alınacak ve gelir düzeyi bankalarca uygun görülen belgelerle teyit edilecek.

Ayrıca, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kart hamillerinin, son bir yıl içinde en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin bankalar tarafından kısmen azaltılabileceği ifade edildi. Bankaların, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar aylık veya yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirmesi öngörüldü.

Kredili mevduat hesabına ilişkin düzenleme

Kredili mevduat hesaplarına yönelik düzenlemeyle de bireysel müşterilere açılacak yeni KMH'ler ile mevcut limit artışlarında, KMH limitinin müşterinin belgelerle tespit edilen aylık ortalama gelirinin en fazla iki katı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Eğitim ödemeleri amacıyla bankalar ile eğitim kurumları arasında yapılan sözleşmeler kapsamında tanınan KMH limitleri ise bu sınırlamanın dışında tutuldu. Ayrıca, bireysel müşterilere ait KMH limitlerinin kullanılmayan kısmı için bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında yükümlülükler artırıldı.

Kaynak: ANKA

