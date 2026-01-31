BDDK'dan Makro İhtiyati Önlemler Açıklaması - Son Dakika
BDDK'dan Makro İhtiyati Önlemler Açıklaması

31.01.2026 19:52
BDDK, finansal istikrarı güçlendiren ve tüketiciyi koruyan makro ihtiyati önlemleri açıkladı.

(ANKARA)- BDDK, 30 Ocak'ta duyurulan makro ihtiyati önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, önlemlerin temel amacının finansal istikrarın güçlendirilmesi, tüketicinin korunması ve alt gelir gruplarının desteklenmesi olduğu ifade edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan makro ihtiyati önlemlere ilişkin açıklama yaptı.  Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile Finansal İstikrar Komitesi değerlendirmeleri çerçevesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koordinasyonunda alındığı belirtildi. Önlemlerin temel amacının finansal istikrarın güçlendirilmesi, tüketicinin korunması ve alt gelir gruplarının desteklenmesi olduğu ifade edildi.

Alınan kararın bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece yüzde 21'i kullanılmakla beraber, yüzde 79'u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025'te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75'i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin lira altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin lira üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20'dir."

400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur" ifadelerine yer verildi.

"Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme" ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Son olarak 'Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme' ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları konusunda desteklenmelerine yönelik olarak temelde birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılmış ve karar metninde belirtildiği şekliyle birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

