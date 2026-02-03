Bebeğe Şiddet Davasında İlk Duruşma

Antalya'da bir yaşındaki kız bebeğin yabancı uyruklu annesi tarafından darbedildiği anların, babanın şüphe üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla ortaya çıkmasının ardından tutuklanan annenin yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti için sağlık raporu alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verirken, baba Osman Vesek, kızının psikolojisinin iyi olmadığını belirterek, "Geceleri korkarak uyanıyor, bağırıyor, zaman zaman kendine vuruyor" dedi.

Antalya'da bir yaşındaki kız bebeğin, yabancı uyruklu annesi İmane Moti tarafından darbedildiği anların güvenlik kamerasına yansımasının ardından açılan davada ilk duruşma görüldü. Şiddet iddiası, baba Osman Vesek'in bebeğin vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirmesiyle ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, annenin bebeğine defalarca tokat attığı, terlikle vurduğu ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anlar yer aldı. Görüntülerle birlikte Antalya Adliyesi'ne gelen baba Osman Vesek, Fas uyruklu eşi İmane Moti hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan anne, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

İddianame ve adli tıp raporu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, şikayet üzerine yapılan muayenede adli tıp raporu da dosyaya girdi. Raporda, bebeğin sol yanağında ve dudak çevresinde kızarıklıklar, kol ve el sırtında morluklar ile vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri tespit edildiği belirtildi. Yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı, darp sonucu meydana geldiği ve fotoğraflanarak rapora eklendiği ifade edildi.

Savcılık, bebeğin kendisini savunamayacak yaşta olması, şiddetin farklı günlerde tekrarlanması ve süreklilik göstermesi nedeniyle eylemlerin "eziyet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şüpheli hakkında "altsoya ve çocuğa karşı eziyet" suçundan dava açıldı.

İlk duruşma görüldü

Olayın ardından Antalya Adliyesi 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "altsoya karşı eziyet, kadına karşı basit yaralama, çocuğa karşı eziyet" suçlamalarıyla ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık İmane Moti, müşteki baba Osman Vesek ve müşteki avukatı katıldı.

Mahkeme başkanının güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruları üzerine savunma yapan sanık İmane Moti, "Psikolojim bozuldu, çok pişmanım. Kızımı özledim. Ayağından tutup vurduğum için çok pişmanım. Kamera görüntülerini yaparken farkında değildim, emniyette izleyince ne yaptığımı anladım" ifadelerini kullandı.

Baba duruşmada yaşananları ayrıntılı anlattı

Duruşmada ifade veren müşteki baba Osman Vesek, eşinin doğumdan önce Fas'a gittiğini, bebeğin 4 aylıkken Türkiye'ye döndüklerini belirtti. Vesek, ifadesinde, kızının babaannesinin kucağındayken sanık tarafından bacağından tutulup kanepeye fırlatıldığını, ambulans ve polis çağırdığını, ancak sanığın emniyet güçlerine kendisi ve annesi hakkında iftira attığını söyledi.

Vesek, daha sonra sanığın babasının devreye girdiğini ve bebeğin Fas'a götürüldüğünü belirterek, "Üç ay dediler ama altı ay Fas'ta kaldılar. Bu süreçte kızımı sürekli görüntülü arıyordum. Sağlık durumunun iyi olmadığını, sürekli öksürdüğünü fark ettim. Israrlarım üzerine Türkiye'ye döndüler. Geldikten iki gün sonra hastaneye götürdüm, zatürre ve enfeksiyon teşhisi koydular, 10 gün hastanede yattı" dedi.

Ailesinin de kendisini uyardığını ifade eden Vesek, Antalya'daki eve gizli kamera kurdurduğunu, görüntüleri izledikten sonra adliyeye gelerek şikayetçi olduğunu, kamera öncesinde de bebeğin vücudunda kızarıklıklar gördüğünü ve sanığın bunları "sivrisinek ısırığı" ve "düştü" diyerek açıkladığını söyledi.

Tanık dinlendi, talepler reddedildi

Duruşmada dinlenen tanık Dilek A., sanığı daha önce ikamet yakınlarında bebeği bebek arabasıyla gezdirirken gördüğünü, bu sırada bebeğin yüzüne birkaç kez tokat attığını ileri sürdü. Sanık, tanığın beyanlarını reddetti.

Müşteki avukatı Onur Can Eroğlu, mağdur bebeğin psikolojisinin kötü olduğunu belirterek pedagog incelemesi yapılmasını ve sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talepleri reddetti.

Mahkeme ara kararını açıkladı

Mahkeme heyeti, sanık İmane Moti hakkında akıl sağlığının tespiti için sağlık raporu alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklamalar

Duruşmanın ardından baba Osman Vesek ve avukatı Onur Can Eroğlu, adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avukat Eroğlu, mahkemenin taleplerini reddettiğini belirterek, "Bir kadının, henüz bir yaşındaki öz kızına bu denli ağır ve süreklilik gösteren şiddet uygulamasının üst sınırdan cezayı gerektirmediği kabul edilecekse, hangi eylemlerin üst sınırdan ceza kapsamında değerlendirileceğini artık kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

Baba Osman Vesek ise kızının psikolojik durumuna dikkat çekerek, "Çocuğum geceleri korkarak uyanıyor, bağırıyor, zaman zaman kendine vuruyor. Bunun annesinden gördüğü şiddete bağlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA