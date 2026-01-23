Bebeğe Şiddet Uygulayan Hemşire Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bebeğe Şiddet Uygulayan Hemşire Tutuklandı

Bebeğe Şiddet Uygulayan Hemşire Tutuklandı
23.01.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet iddiasıyla yargılanan hemşire tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Adli kontrol şartıyla yargılanan sanık, görülen son duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, iddiaya göre 26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte, hemşire H.D.B. hakkında görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma yürütüldü.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Müşteki ailenin avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü yineledi.

Sanık avukatı ise bazı basın organlarında haberlerin yeniden servis edilmesinin yargı sürecini olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Ayrıca sanığın sosyal medya üzerinden tehditler aldığını, bu nedenle adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık H.D.B. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığına hükmederek tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 19 Şubat tarihine ertelendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğe Şiddet Uygulayan Hemşire Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:27:46. #7.11#
SON DAKİKA: Bebeğe Şiddet Uygulayan Hemşire Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.