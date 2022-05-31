Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti - Son Dakika
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Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti

31.05.2022 17:01

Türkiye, İstanbul Bebek'te çevredekilerin bakışlarını umursamadan cinsel ilişkiye giren çiftin skandal görüntülerini gündem olurken, aynı bölgeden mide bulandıran bir video daha gündeme geldi. Çıplak bir halde bankta yatan adam, görüntülerin infial yaratması sonrasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli soruşturma başlatılan şahsın 6 suç kaydı bulunduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Sosyal medya bugün İstanbul Bebek sahilinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor. Sabah saatlerinde internete düşen ve bir çiftin çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri videonun infial yaratması sonrası iki şüpheli polis görevlileri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEBEK'TEN BİR SKANDAL GÖRÜNTÜ DAHA

Günün ilerleyen saatlerinde ise yine Bebek'ten bir mide bulandıran görüntü daha internete düştü. Çırılçıplak şekilde banka uzanan bir kişinin elinde sigarasıyla oldukça rahat bir şekilde görüntülendiği videonun da sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen emniyet, şüpheli M.Ç.'yi aynı bölgede gözaltına aldı.

6 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hakkında adli soruşturma başlatılan M.Ç.'nin "kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama" gibi 6 suçtan kaydı bulunduğu öğrenilirken, Emniyet görevlileri tarafından yapılan mülakatlarda şüpheli şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

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Son Dakika Güncel Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti - Son Dakika


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