Uzmanlardan Yüksek Kaliteli Dijital Ekonomik Kalkınmayı Desteklemek İçin İşbirliği Çağrısı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Cumartesi günü sona eren 2022 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'ndaki uzmanlar ve şirket yöneticileri, dijital ekonominin yüksek kalitede kalkınmasını desteklemek için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. "Dijital Geleceğe Kucak Açın-Yeni Etkenler, Yeni Kurallar, Yeni Modeller" temalı üç günlük konferansta, metaverse, sanal gerçeklik ve holografik projeksiyon alanında en yeni dijital teknolojiler sergilenirken, dijital ekonomideki en son gelişmelere bir göz atma imkanı sunuldu. Konferansta ayrıca, küresel etkileşim ve dijital ekonomide işbirliğini güçlendirmeye yönelik forumlar, zirve toplantıları ve sergiler gibi bir dizi çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlik de düzenlendi. Uzmanlar ve şirket yöneticileri, dünyanın dijital bir çağa geçtiğini ve Kovid-19 pandemisinin bu dönüşüm hızını ivmelendirdiğini, dijital teknolojinin sosyal hayatın her alanını etkilemesinin hem bir meydan okuma hem de bir fırsat olduğunu, Çin'in dijital ekonomisinin hızlı gelişiminin küresel ekonomik toparlanmaya yeni bir ivme kazandıracağını ve tüm ülkelerin, dijital ekonominin yüksek kaliteli gelişimini desteklemek için işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Avusturya Maliye Bakanlığı Müsteşarı Florian Tursky, video aracılığıyla yaptığı konuşmada, dijital bir güç olarak Çin'in, dijital ekonominin inovasyonu ile geliştirilmesi konusunda önemli bir etkisi olduğunu ve Çin'in enformasyon ile iletişim şirketlerinin küresel dijital dönüşümü desteklediklerini söyledi. Başarının anahtarının, özellikle yeni eğilimler ve gelişmelerde işbirliği olduğunu vurgulayan Tursky, Kovid-19 pandemisinin insanlar arasında dijital yenilikler ve yeni dijital iş modellerinin önemi konusunda farkındalık yarattığını da ifade etti. Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisi'nin Cuma günü yayınladığı resmi rapora göre, ülkedeki dijital ekonomisinin boyutu 2021 yılında 7.1 trilyon ABD doları miktarına ulaşarak ABD'den sonra ikinci sırayı aldı.

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2022 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı sırasında hareket yakalama cihazını sergileyen bir çalışan, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisi Başkanı Yu Xiaohui, pek çok ülkenin dijital teknolojik kalkınma ile endüstriyel dönüşüm konusunda bir uzlaşmaya vardığını ve Çin'in dijital teknolojik yenilikler alanında aktif olmaya devam ettiğini söyledi. Çin Mühendislik Akademisi akademisyenlerinden Wu Hequan da "5G teknolojisi dijital ekonominin kalkınması için büyük bir fırsat sunuyor" diyerek, 5G teknolojisinin geniş bant aralığı ve veri güdümlü akıllı üretimle Nesnelerin İnterneti'ne olanak sağladığını belirtti. Veriler, Çin genelinde kullanılan 5G baz istasyonlarının sayısının 1.85 milyonu aştığını ve bunun da ülkenin dijitalleşme sürecini büyük ölçüde kolaylaştırdığını gösterdi. "Dijital teknoloji, gelecekte küresel dijital yeniliklerin odağı olmaya devam edecek" diyen Yu, küresel ekonomik büyümenin üretim, tarım ve hizmet sektöründe dijital dönüşümün desteklenmesine yönelik kapsayıcı bir ortamın yanı sıra küresel ekonomik toparlanmayı destekleyecek güçlendirilmiş uluslararası işbirliğini de gerektirdiğini ifade etti.