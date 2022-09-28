Sözcü: Taiwan'ın Geleceğine Tüm Çinliler Ortak Karar Vermeli

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Taiwan'ın geleceğinin yalnızca tüm Çin halkı tarafından ortaklaşa belirlenebileceğini ve böyle de olması gerektiğini belirtirken, Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin 2758 sayılı BM Genel Kurul Kararını çarpıtan sözlerini yalanladı. Zhu düzenlenen basın toplantısında, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ve hem ana kara hem de Taiwan'ın Çin'e ait olduğunu söyledi. Sözcü, BM Genel Kurulu'nun, Çin'in BM'deki temsiline ilişkin tüm siyasi, yasal ve usule ilişkin sorunları kesin olarak çözen ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti temsilcilerini Çin'in BM'deki tek meşru temsilcileri olarak tanıyan 2758 sayılı kararı, Ekim 1971'de kabul ettiğini kaydetti. Zhu, kendi siyasi çıkarları doğrultusunda hareket eden DPP yetkililerinin tek Çin ilkesini tanımayı reddettiğini ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları umursamadıklarını söyledi. Sözcü, DPP yetkililerinin eylemlerinin tarihi eğilime ve Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki yurttaşların ortak beklentilerine ters düştüğünü ve bunların başarısızlığa mahkum olduğunu sözlerine ekledi.