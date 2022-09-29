Çin Merkez Bankası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Çin Merkez Bankası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Destek Sözü Verdi

29.09.2022 22:14
Çin Merkez Bankası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Destek Sözü Verdi

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Perşembe günü yaptığı açıklamada, reel ekonomiye daha güçlü destek sağlamak için konjonktürel çapraz düzenlemeleri ve konjonktür karşıtı ayarlamaları güçlendireceğini ve ihtiyatlı para politikasının uygulanmasını hızlandıracağını belirtti.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Perşembe günü yaptığı açıklamada, reel ekonomiye daha güçlü destek sağlamak için konjonktürel çapraz düzenlemeleri ve konjonktür karşıtı ayarlamaları güçlendireceğini ve ihtiyatlı para politikasının uygulanmasını hızlandıracağını belirtti. Çin Merkez Bankası, kendine bağlı para politikaları komitesinin üç ayda bir yapılan toplantısında, para politikası geçiş mekanizmasını yumuşatacağını, likiditeyi makul ve yeterli seviyede tutacağını, ayrıca toplam kredi tutarındaki istikrarlı büyümeyi destekleyeceğini bildirdi. Bankaya göre, altyapı gelişimini desteklemek için politika destekli ve kalkınma odaklı mali araçlar kullanılırken, kilit sektörler, zayıf bağlantılar ve Kovid-19'dan etkilenen sektörlere verilen desteği artırmak için yapısal parasal araçlardan yararlanılacak. Banka ayrıca, kurumsal finansman ve tüketici kredilerinin maliyetlerini daha da düşürmek için politika faiz sistemini optimize etme gereğini vurguladı. Çin Merkez Bankası, emlak piyasasının istikrarlı ve sağlam gelişimini desteklemek amacıyla, kente özel politikalar uygulayıp insanların temel konut ihtiyaçlarının yanı sıra daha iyi konutlar için ihtiyaçlarını destekleyecek çözüm politikalarını tam ve iyi şekilde kullanma sözü verdi.

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Kaynak: Xinhua

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Merkez Bankası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Destek Sözü Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Merkez Bankası Reel Ekonomiye Daha Güçlü Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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