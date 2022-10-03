Çin, Gelecekteki Uzay Görevleri İçin Yeni Yedek Astronotları İşe Alacak - Son Dakika
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Çin, Gelecekteki Uzay Görevleri İçin Yeni Yedek Astronotları İşe Alacak

03.10.2022 11:52
Çin, Gelecekteki Uzay Görevleri İçin Yeni Yedek Astronotları İşe Alacak

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Çin'in gelecekteki uzay uçuşu görevleri için 12 ila 14 yeni yedek astronot alacağını duyurdu.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Çin'in gelecekteki uzay uçuşu görevleri için 12 ila 14 yeni yedek astronot alacağını duyurdu. CMSA, Çin'in dördüncü astronot grubu olacak yedek astronotlardan yedi-sekizinin uzay aracı pilotları olacağını belirtti. CMSA, gruptaki beş-altı astronotun ise, ikisi yük uzmanı olmak üzere uçuş mühendisleri ve yük uzmanlarından oluşacağını söyledi. CMSA'ya göre uzay aracı pilotları, silahlı kuvvetlerin hizmet içi pilotlarından alınacak. CMSA, uzay uçuş mühendislerinin, uzay mühendisliği ve bunlarla ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve mühendislik çalışmaları yapan kişilerden seçileceğini, yük uzmanlarının ise uzay bilimi ve uygulamalarına odaklanan araştırmacılardan oluşacağını belirtti. CMSA, işe alımda ilk kez yük uzmanlarını Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinden de seçecek. CMSA, yeni astronotların işe alımının bir buçuk yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Çin, Gelecekteki Uzay Görevleri İçin Yeni Yedek Astronotları İşe Alacak

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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