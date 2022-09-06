Xi, Kilit Alanlardaki Çekirdek Teknolojilerde Atılımlar Elde Etmek İçin Sistemi Geliştirmenin Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Xi, Kilit Alanlardaki Çekirdek Teknolojilerde Atılımlar Elde Etmek İçin Sistemi Geliştirmenin Önemine Dikkat Çekti

06.09.2022 22:40
Xi, Kilit Alanlardaki Çekirdek Teknolojilerde Atılımlar Elde Etmek İçin Sistemi Geliştirmenin Önemine Dikkat Çekti

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü yaptığı açıklamada kilit alanlardaki temel teknolojilerde atılımlar gerçekleştirmek ve kaynakları koruma çabalarını kapsamlı şekilde güçlendirmek adına ülke genelindeki kaynakları harekete geçirmek için yeni bir...

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü yaptığı açıklamada kilit alanlardaki temel teknolojilerde atılımlar gerçekleştirmek ve kaynakları koruma çabalarını kapsamlı şekilde güçlendirmek adına ülke genelindeki kaynakları harekete geçirmek için yeni bir sistem geliştirmenin önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, bu açıklamayı Merkezi Reformları Kapsamlı Derinleştirme Komisyonu'nun 27. toplantısına başkanlık ederken yaptı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Kilit Alanlardaki Çekirdek Teknolojilerde Atılımlar Elde Etmek İçin Sistemi Geliştirmenin Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Kilit Alanlardaki Çekirdek Teknolojilerde Atılımlar Elde Etmek İçin Sistemi Geliştirmenin Önemine Dikkat Çekti - Son Dakika
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