Bel fıtığı hastası, Keşan Belediyesinin desteğiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan, uzun yıllardır bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan ve yürümekte zorluk çeken Mehmet Evren, Keşan Belediyesi'nin destekleriyle Keşan Devlet Hastanesi'nde ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Ailenin maddi durumu yetersiz olduğu için harekete geçen Keşan Belediyesi, ailenin ihtiyaçlarını karşılayarak bel fıtığı hastası Mehmet Evren'in hastaneye yatış işlemlerini gerçekleştirdi.

Yapılan muayene sonrası acil olarak ameliyata alına Evren, başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Evren'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uzun yıllardan beri bel fıtığı rahatsızlığı olan Evren'in sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluk duyduklarını vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti

"Hemşehrimizin sorununu öğrenir öğrenmez ilgili müdürlük ve ekiplerimize konuyla ilgilenmeleri için talimat verdim. Belediye olarak muayenesinden evinin ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar hep ailemizin yanında olduk. Doktorumuz acil ameliyata karar verdi ameliyat sonrası Mehmet Bey'in sağlık durumu çok iyi oldu. Mehmet Bey, Keşan Belediyesi'nin desteğiyle felç olmaktan kurtuldu. Operasyonu gerçekleştiren Uzman Dr. Hüseyin Kutluay'a, Başhekimimiz Opr. Dr. Ahmet Alparslan'a, Hastane Müdürümüz Tahir Özçınar'a ve tüm hastane yönetici ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hastamızla gönül belediyeciliği kapsamında yakından ilgilenen personelime de ayrıca teşekkür ediyorum."

Evren de sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Keşan Belediyesine, Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'na, doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştum. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.