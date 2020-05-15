Belarus Ligi'nde 9. maç haftasını açıyoruz! Banko iddaa tahmini burada...

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ZHODINO - GORODEJA



Slavia Mozyr deplasmanından 0-0'la dönen Zhodino, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkartırken haftayı da 15 puanla 3. sırada tamamlamıştı.



Henüz 2. maç haftasında sezonu kapatan sağ açık Ilya Kukharchik dışında 3 isim daha Gorodeja karşısında kadroda yer alamayabilir! Geçen haftayı sakatlıkları nedeniyle kaçıran Mikhail Afanasyev, Vladimir Scherbo ve Kirill Leonovich'in durumları maç saati netleşecek.



FC Minsk'le yenişemeyen Gorodeja'da ise canlar biraz sıkkın!



Sağ tarafı emanet ettikleri Sergey Usenya sakatlandı ve uzun süre sahalardan uzak kalabileceği söyleniyor...



Rusya'dan Belarus'a dönemeyen Artem Arkhipov da kadroda olmayacak, ilk haftadan beri forma yüzü göremeyen ön libero Yuri Volovik ise belirsizliğini koruyor.



Zhodino iç sahada oynadığı son 8 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı!



%29'luk kesim ev sahibinin seyircisi önünde 3 puana uzanacağını düşünüyor.



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