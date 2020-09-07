"Belarus'ta muhalefet lideri kaçırıldı" iddiası

Belarus'ta muhalefet liderlerinden Mariya Kolesnikova'nın, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

İnternet yayın organı 'Tut.by' sitesi bir görgü tanığının ifadesine dayandırdığı haberinde, Belarus'taki muhalefet liderlerinden Mariya Kolesnikova'nun bugün başkent Minsk'te kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir minibüse bindirilerek kaçırıldığını öne sürdü.

KOLESNİKOVA'YA ULAŞILAMIYOR

Sitenin görüştüğü Anastasiya adlı görgü tanığı, Bağımsızlık Caddesi'nde sivil giyimli ve yüzleri maskeli kişilerin Kolesnikova'yı zorla siyah bir minibüse bindirdiklerini gördüğünü aktardı. Muhaliflerin Koordinasyon Konseyi üyesi Maksim Znak'ın ise Kolesnikova'ya ve konseyin diğer bazı yetkililerine telefonla ulaşamadığı bildirildi. Belarus resmi makamları henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.Belarus'ta 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerine katılmaktan men edilen adayların eşleri Svetlana Tihanovskaya, Mariya Kolesnikova ve Veronika Tepkalo seçimlerden önce ittifaka gitmişti.