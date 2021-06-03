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Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, yasa dışı eylemleri organize ettiği suçlamasını kabullendi - Son Dakika

Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, yasa dışı eylemleri organize ettiği suçlamasını kabullendi

03.06.2021 23:54
Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, yasa dışı eylemleri organize ettiği suçlamasını kabullendi, System.String[]

Belarus'ta bomba ihbarı üzerine acil iniş yapan Ryanair'e ait yolcu uçağında yakalanan muhalif blog yazarı Roman Protaseviç, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi Minsk'te 3 gün boyunca kaos yaşanmasına neden olan ayaklanmaları organize ettiklerine yönelik suçlamayı kabul ettiğini söyledi.

Belarus'ta bomba ihbarı üzerine acil iniş yapan Ryanair'e ait yolcu uçağında yakalanan muhalif blog yazarı Roman Protaseviç, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi Minsk'te 3 gün boyunca kaos yaşanmasına neden olan ayaklanmaları organize ettiklerine yönelik suçlamayı kabul ettiğini söyledi.

Protaseviç, Belarus ONT televizyon kanalına verdiği röportajda, Belarus'taki muhalif eylemleri yurt dışından nasıl organize ettiklerini, kimlerin destek verdiğini ve muhalifler hakkında açıklamalarda bulundu.

Röportajı gönüllü olarak verdiğini söyleyen Protaseviç, röportaj sonrasında kendisini muhaliflerin kınayacağını, destek eylemlerine son vereceğini ancak kendisi için bunun fark etmeyeceğini dile getirdi. Protaseviç, "Gerçekten yanlışlarımı düzeltmek için her şeyi yapmak istiyorum." dedi.

Belarus'ta geçen yıl 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi akşamı başlayan yasa dışı protesto eylemlerini organize ettiğini kabul eden Protaseviç, "Yasa dışı eylemleri organize etme ile ilgili suçumu kabul ediyorum. Minsk'in 3 gün boyunca kaos yaşaması ve sokaklarda ayaklanmaların başlatılmasına yardımcı olmaya yönelik çağrılar yayımladım." şeklinde konuştu.

Yasa dışı muhalif eylemlerin organizasyonunu yapan diğer isimleri de açıklayan Protaseviç, yurt dışında bulunan öncü muhaliflerin kendi aralarında çatışma içerisinde olduğunu ve bazılarının para kazanma hedefiyle hareket ettiğini savundu.

Muhaliflere Rusya dahil yurt dışından maddi yardım

Litvanya'da yaşayan eski Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya dahil muhalif isimlerin yurt dışında nasıl finanse edildiğine yönelik bilgiler veren Protaseviç, bu kimselere Litvanya halkından alınan vergilerden kaynak ayrıldığını, bazı iş adamlarından oluşan sponsorların da destek verdiğini ileri sürdü.

Polonya hükümetinin doğrudan Varşova'da bulunan muhalif sosyal medya hesabı ve muhalefetin merkezini maddi olarak desteklediğini öne süren Protaseviç, Belarus'taki yasa dışı eylemleri yönlendiren, Varşova'dan yönetilen sosyal medya hesabına Rusya'dan da maddi yardım geldiğini anlattı.

Önceden söz konusu telegram kanalının giderlerini reklam gelirleri ile karşıladıklarını söyleyen Protaseviç, daha sonra Rusya'dan bir büyük firmadan her ay büyük miktarlarda para yardımı geldiğini dile getirdi. Protaseviç, daha sonra bu firmanın sahibi Rus oligarkın Varşova'da bu telegram kanalının diğer yöneticisi ile görüştüğünü bildirdi.

Sosyal medyanın gündemini istihbarat elemanları belirliyordu

Yönettikleri telegram kanalının arkasında istihbarat elemanlarının olduğunu kaydeden Protaseviç, "Gündemi istihbarat elemanları belirliyordu. Planlar, ortak stratejiler vesaire. Bunlar açıkça uzmanların işi. Belaruslu muhalefetin uzmanları nasıl olabilir ki? Bunların çoğunluğu kara para aklayıcıları." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Protaseviç, bir süre önce ülkede darbe planlayan kişiler ile eski Cumhurbaşkanı adayı Tikhanovskaya arasında aracılık yaptığını da açıkladı.

Ryanair yolcu uçağı olayı

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.???????

Bu olayın ardından AB, Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasının kapatılması, Belarus hava sahasının da kullanılmaması kararı almıştı.

Protesto, Belarus, Bomba, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, yasa dışı eylemleri organize ettiği suçlamasını kabullendi - Son Dakika


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