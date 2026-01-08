Belçika Bakanı: ABD, Maduro'yu alıkoyarak uluslararası hukuku ihlal etti - Son Dakika
Belçika Bakanı: ABD, Maduro'yu alıkoyarak uluslararası hukuku ihlal etti

08.01.2026 12:34
Belçika Savunma Bakanı Francken, ABD'nin Maduro'ya yönelik askeri müdahalesinin hukuki olmadığını belirtti.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesiyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Belçika basınına göre Francken, Federal Parlamento'da dün düzenlenen komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, Maduro'nun alıkoyulmasıyla ilgili "Uluslararası hukukun ihlal edilip edilmediği sorulacak olursa, benim cevabım evet olur." dedi.

Belçikalı Bakan, ülkesinin ve Avrupa'nın savunma alanında uzun yıllar boyunca yetersiz yatırım yaptığını dile getirdi.

Francken, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a sahip olma isteğine ilişkin söylemleri ve güvenlik politikalarının, Avrupa'nın savunma kapasitesine dair mevcut zayıflıkları daha görünür hale getirdiğini kaydetti.

Avrupa'nın uzun süre yalnızca "yumuşak güç" politikalarına odaklandığını anımsatan Francken, mevcut uluslararası ortamda bunun yeterli olmadığını savundu.

Francken, "Güçlü olanlar istediklerini yapar, zayıf olanlar ise buna katlanmak zorunda kalır." diye konuştu.

ABD'ye ilk resmi ziyaretlerinden dün dönen Belçika Başbakanı Bart de Wever ile Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'nun da bugün Federal Parlamento'da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmaları bekleniyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Belçika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Belçika Bakanı: ABD, Maduro'yu alıkoyarak uluslararası hukuku ihlal etti

