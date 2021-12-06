Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: "Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç" - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce işçi, ücretlerin artırılmasına sınır getiren yasayı ve hayat pahalılığını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Ülkenin farklı kentlerinden gelen işçiler, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanarak Merkez İstasyona yürüdü.

Yeşil ve kırmızı şapkalar, maskeler ve montlar giyerek sendikalarını temsil eden flamalarla trafiğe kapatılan geniş caddelerde yürüyen göstericiler, 1996'da çıkarılan ve işçi ücretlerine belli bir orandan fazla zam yapılmasını engelleyen yasayı protesto etti.

1996'da çıkarıldığı için "96 yasası" olarak bilinen kanun, zam oranını en fazla yüzde 0,4 olarak belirlediği için işverenler bu sınırın üstünde ücret artışı yapamıyor.

Göstericiler, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan zorluklar ve enflasyon göz önüne alındığında bu oranın yetersiz olduğunu aktardı.

Binlerce işçi, "Her şey zamlanıyor, ücretlerimiz hariç", "Yasayı mutlaka değiştirin", "Sendikal direniş" yazılı dövizler taşıdı.

Sendika üyesi Werner van Heetvelde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar artık pek çok şeyi alamaz hale geldi. En büyük sorunlardan biri çok büyük oranda artan enerji fiyatları." dedi.

Hükümetin sendikaların işverenlerle müzakere etmesini imkansız hale getirdiğini belirten van Heetvelde, "Burada olmamızın diğer nedeni de gösteri düzenleyen sendika çalışanlarının geçen eylemlerde ceza almış olması. Protesto hakkımız için buradayız." diye konuştu.

Mathilde Delsoir da "Hepimiz burada toplandık çünkü daha iyi gelirler için, satın alma gücümüz için protesto ve grev hakkımızı savunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belçika'da yaşayan Türklerden Mehmet Demir de sendika delegesi olduğunu belirterek yüzde 0,4'lük zam oranını protesto ettiklerini söyledi.

Stephanie Bouchat da son protestodan bu yana hükümetin tavrında değişiklik olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Başta akaryakıt olmak üzere her şey pahalandı ama devlet zam oranını yükseltmiyor. İşverenler zam yapmayı kabul ediyor. Ancak yasa buna engel oluyor."

Avrupa'da özellikle sonbahardan beri doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri fiyatları hızla yükseliyor. Bu durum, kış aylarında yüksek faturalarla karşılaşan tüketicileri rahatsız ediyor.

Sendikalar, 24 Eylül'de de binlerce kişinin katılımıyla aynı taleplerle gösteri düzenlemişti.

Avro Bölgesi'nde enflasyon

Avro Bölgesi'nde, kasım itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 4,9 ile son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaşmıştı.

Kasımda enflasyon Almanya'da yüzde 6, İspanya'da 5,6 ve Belçika'da 7,1'e çıkmıştı.