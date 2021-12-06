Üye Girişi
Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: "Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç" - Son Dakika

Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: "Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç"

06.12.2021 15:48

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce işçi, ücretlerin artırılmasına sınır getiren yasayı ve hayat pahalılığını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce işçi, ücretlerin artırılmasına sınır getiren yasayı ve hayat pahalılığını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Ülkenin farklı kentlerinden gelen işçiler, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanarak Merkez İstasyona yürüdü.

Yeşil ve kırmızı şapkalar, maskeler ve montlar giyerek sendikalarını temsil eden flamalarla trafiğe kapatılan geniş caddelerde yürüyen göstericiler, 1996'da çıkarılan ve işçi ücretlerine belli bir orandan fazla zam yapılmasını engelleyen yasayı protesto etti.

1996'da çıkarıldığı için "96 yasası" olarak bilinen kanun, zam oranını en fazla yüzde 0,4 olarak belirlediği için işverenler bu sınırın üstünde ücret artışı yapamıyor.

Göstericiler, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan zorluklar ve enflasyon göz önüne alındığında bu oranın yetersiz olduğunu aktardı.

Binlerce işçi, "Her şey zamlanıyor, ücretlerimiz hariç", "Yasayı mutlaka değiştirin", "Sendikal direniş" yazılı dövizler taşıdı.

Sendika üyesi Werner van Heetvelde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar artık pek çok şeyi alamaz hale geldi. En büyük sorunlardan biri çok büyük oranda artan enerji fiyatları." dedi.

Hükümetin sendikaların işverenlerle müzakere etmesini imkansız hale getirdiğini belirten van Heetvelde, "Burada olmamızın diğer nedeni de gösteri düzenleyen sendika çalışanlarının geçen eylemlerde ceza almış olması. Protesto hakkımız için buradayız." diye konuştu.

Mathilde Delsoir da "Hepimiz burada toplandık çünkü daha iyi gelirler için, satın alma gücümüz için protesto ve grev hakkımızı savunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belçika'da yaşayan Türklerden Mehmet Demir de sendika delegesi olduğunu belirterek yüzde 0,4'lük zam oranını protesto ettiklerini söyledi.

Stephanie Bouchat da son protestodan bu yana hükümetin tavrında değişiklik olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Başta akaryakıt olmak üzere her şey pahalandı ama devlet zam oranını yükseltmiyor. İşverenler zam yapmayı kabul ediyor. Ancak yasa buna engel oluyor."

Avrupa'da özellikle sonbahardan beri doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri fiyatları hızla yükseliyor. Bu durum, kış aylarında yüksek faturalarla karşılaşan tüketicileri rahatsız ediyor.

Sendikalar, 24 Eylül'de de binlerce kişinin katılımıyla aynı taleplerle gösteri düzenlemişti.

Avro Bölgesi'nde enflasyon

Avro Bölgesi'nde, kasım itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 4,9 ile son 25 yılın en yüksek seviyesinde ulaşmıştı.

Kasımda enflasyon Almanya'da yüzde 6, İspanya'da 5,6 ve Belçika'da 7,1'e çıkmıştı.

Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç
Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç
Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç
Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç
Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç
Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç
Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç
Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç
Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç

Protesto, Belçika, Brüksel, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: 'Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyük projenin ilk adımı Erzurum'da atıldı! Akıllı arazi kullanımı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak 17:11 Büyük projenin ilk adımı Erzurum'da atıldı! Akıllı arazi kullanımı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! 16:17 Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi 15:55 Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! 13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
16:47 Sağlık emekçileri, maaş iyileştirmesi ve ek gösterge hakları için grevde!
16:37 Ormanda ensesinden vurulmuş olarak bulundu! 70 yaşındaki adamın husumetlisi yakalandı
16:23 Sedat Peker gözaltına alındı! El Cezire iddia etti!
16:15 Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı!
16:13 Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı
16:08 Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı!
15:53 Katar: "Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz"
15:41 Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı
Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi         
17:22
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak         
15:32
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 17:30:41. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika'da binlerce işçi hükümeti protesto etti: "Her şey artıyor, ücretlerimiz hariç" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement