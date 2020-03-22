Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: 'Hastanede yatan COVİD-19 hastalarının yarısı Türk'

Genk eski Belediye Başkan Yardıcısı Ali Çağlar Belçika 'daki Türk vatandaşlarına seslendi: Hastanelerde yatan koronavirüs vakalarının yarısı Türk. Lütfen önlemlere dikkat edelimView on euronews

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Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu