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Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: 'Hastanede yatan COVİD-19 hastalarının yarısı Türk'
6 saat önce
Genk eski Belediye Başkan Yardıcısı Ali Çağlar Belçika'daki Türk vatandaşlarına seslendi: Hastanelerde yatan koronavirüs vakalarının yarısı Türk. Lütfen önlemlere dikkat edelimView on euronews.
Genk eski Belediye Başkan Yardıcısı Ali Çağlar Belçika'daki Türk vatandaşlarına seslendi: Hastanelerde yatan koronavirüs vakalarının yarısı Türk. Lütfen önlemlere dikkat edelimView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:36
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