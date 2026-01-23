Belçika, DEAŞ Savaşçılarına Dönüş İzni Vermeyecek

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan vatandaşların geri dönmesinin kabul edilmeyeceğini bildirdi.

The Brussels Times'ın haberine göre, Prevot, dün Federal Parlamentoda iktidardaki N-VA partisi mensubu milletvekili Jeroen Bergers'in Suriye'deki Belçikalı terörist savaşçıların durumuna ilişkin sorusunu yanıtladı.

Prevot, Belçika güvenlik servislerinin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Suriye'de "barışçıl ve kapsayıcı" bir siyasi geçiş çağrısını yineleyen Prevot, Suriye'de bulunan Belçikalı terörist savaşçıların ülkeye dönmelerine izin verilmeyeceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/SDG, DEAŞ mensubu teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı kendi haline bırakarak, Suriye ordusuna devretmeden bölgeden ayrılmıştı.

Suriye güvenlik güçleri, 21 Ocak'ta Hol Kampı'nın kontrolünü sağlamıştı.

Suriye hükümetinden bir yetkili, terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ dosyasını daha fazla kaos ve terör yaratmak için kullanma ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etmişti.