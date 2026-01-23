Belçika, DEAŞ Savaşçılarına Dönüş İzni Vermeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belçika, DEAŞ Savaşçılarına Dönüş İzni Vermeyecek

23.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Suriye'deki Belçikalı teröristlerin ülkeye dönemeyeceğini açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan vatandaşların geri dönmesinin kabul edilmeyeceğini bildirdi.

The Brussels Times'ın haberine göre, Prevot, dün Federal Parlamentoda iktidardaki N-VA partisi mensubu milletvekili Jeroen Bergers'in Suriye'deki Belçikalı terörist savaşçıların durumuna ilişkin sorusunu yanıtladı.

Prevot, Belçika güvenlik servislerinin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Suriye'de "barışçıl ve kapsayıcı" bir siyasi geçiş çağrısını yineleyen Prevot, Suriye'de bulunan Belçikalı terörist savaşçıların ülkeye dönmelerine izin verilmeyeceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/SDG, DEAŞ mensubu teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı kendi haline bırakarak, Suriye ordusuna devretmeden bölgeden ayrılmıştı.

Suriye güvenlik güçleri, 21 Ocak'ta Hol Kampı'nın kontrolünü sağlamıştı.

Suriye hükümetinden bir yetkili, terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ dosyasını daha fazla kaos ve terör yaratmak için kullanma ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Belçika, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, DEAŞ Savaşçılarına Dönüş İzni Vermeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti İşletme mühürlendi Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti! İşletme mühürlendi
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:54
Teklif yapıldı bile İşte Fener’in forma giydirmek istediği golcü
Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü
14:19
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 15:15:58. #7.11#
SON DAKİKA: Belçika, DEAŞ Savaşçılarına Dönüş İzni Vermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.