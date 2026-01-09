Belçika Goretti Fırtınası Altında - Son Dakika
Belçika Goretti Fırtınası Altında

09.01.2026 13:20
Belçika, Fransa'dan gelen Goretti fırtınası nedeniyle olumsuz hava koşullarıyla karşı karşıya.

Belçika, Fransa'dan gelen "Goretti" adlı fırtına nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkisi altında bulunuyor.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (RMI) yapılan açıklamaya göre, ülkenin özellikle kuzeybatı kesimlerinde gün boyunca şiddetli ve sürekli yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini artırdığı gözlenirken, yetkililer halkı gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yağış ve fırtına için "sarı", ülkenin güney bölgeleri için buzlanma riski nedeniyle "turuncu alarm" verildi.

Ağaçlar devrildi, yollar kapandı

Goretti Fırtınası'nın beraberinde getirdiği olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli bölgelerde ağaç devrilmeleri ve elektrik kablolarının düşmesi sonucu trafik aksamaları yaşanıyor.

Ülkenin batısındaki Güneybatı Flandre'da devrilen ağaçlar ve çeşitli cisimlerle ilgili ihbar alan itfaiye yetkilileri, yolları kapatırken, genel hasarın sınırlı olduğunu bildirdi.

Bu bölgeden başkent Brüksel'e doğru giden ana otoyol trafiğin ciddi şekilde aksadığı öğrenildi.

Su baskınları görüldü

Şiddetli yağışlar, özellikle Fransa sınırına yakın bölgelerde su baskınlarına yol açtı.

Goretti fırtınasının bugün doğu yönünde ilerlemeye devam etmesi bekleniyor. Tehlikeli rüzgarlar ve şiddetli yağışların etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

