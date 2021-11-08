Belçika'nın Cornelius Saat Kulesi - Son Dakika

Belçika'nın Cornelius Saat Kulesi
08.11.2021 10:12
Drone çekimleri Kuleden detaylar Belçika'nın Lier şehrinde 1920'de gökbilimci saat ustası Louis Zimmer tarafından kurulan ve Cornelius Kulesi olarak bilinen 14. yüzyıldan kalma saat kulesi, tüm kıtalarda zamanı, ayın evrelerini, gelgit zamanlarını ve diğer birçok periyodik fenomeni gösterebiliyor.
Drone çekimleri
Kuleden detaylar
Belçika'nın Lier şehrinde 1920'de gökbilimci saat ustası Louis Zimmer tarafından kurulan ve Cornelius Kulesi olarak bilinen 14. yüzyıldan kalma saat kulesi, tüm kıtalarda zamanı, ayın evrelerini, gelgit zamanlarını ve diğer birçok periyodik fenomeni gösterebiliyor.
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