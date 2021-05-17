Belçika'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek EURO 2020'de B Grubu'nda Danimarka , Finlandiya ve Rusya ile karşılaşacak Belçika'nın kadrosu şöyle:

Medipol Başakşehir forması giyen Nacer Chadli 'nin yer aldığı kadroda, aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana maçlarda forma giyemeyen Borussia Dortmundlu Alex Witsel'e de yer verildi.

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