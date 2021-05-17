Belçika'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu - Son Dakika

Belçika'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu

17.05.2021 16:45
Belçika'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Belçika Futbol Federasyonu, 11 Haziran'da başlayacak şampiyonada yer alacak milli takımın 26 kişilik kadrosunu ilan etti.

Medipol Başakşehir forması giyen Nacer Chadli'nin yer aldığı kadroda, aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana maçlarda forma giyemeyen Borussia Dortmundlu Alex Witsel'e de yer verildi.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek EURO 2020'de B Grubu'nda Danimarka, Finlandiya ve Rusya ile karşılaşacak Belçika'nın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Racing Strasbourg).

Defans: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Timothy Castagne (Leicester City), Jason Denayer (Olympique Lyon), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica).

Orta saha: Nacer Chadli (Medipol Başakşehir), Kevin de Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Dennis Praet, Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund).

Forvet: Michy Batshuayi, Christian Benteke (Crystal Palace), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton and Hove Albion).

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Belçika'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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