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Belediye Başkanı İnan, evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti - Son Dakika

Belediye Başkanı İnan, evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti

17.02.2022 16:40
Belediye Başkanı İnan, evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, dün evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, dün evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti.

İnan, Şalgamlı Mahallesi'nde ev sahibi Ali İhsan Kuşoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden İnan, belediye olarak ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İnan, patlamada yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi.

Şalgamlı Mahallesi'nde Kuşoğlu'na ait müstakil evde mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patlamış, yaralanan Nazliye ve Nazlı Kuşoğlu sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Ali İhsan Su, Osman İnan, Şalgamlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı İnan, evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı İnan, evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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