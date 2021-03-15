Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kano Tesisi Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekiller Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile birlikte Akarçay'da yapılacak olan Kano Tesisi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, Zeybek, Valilik ve belediye işbirliğinde hayata geçecek tesisin şehir merkezinde olması dolayısıyla Türkiye'de bir ilk olacağını belirtti.

Afyonkarahisar'ın spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Zeybek, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da yeni bir spor branşını başlatıyoruz. Sayın Vali Gökmen Çiçek'in destekleriyle başlayan Akarçay Kano Tesisi hayırlı olsun inşallah. Şehir merkezindeki konumu itibariyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyacak olan kano tesisimizde, kano sporcularının yetişmesi için her türlü imkan sağlanacak. 400 metrekare üzerinde kurulacak olan tesis içinde; kayıkhane, kafeterya, Anfi, kapalı antrenman yeri, toplantı salonu, soyunma odaları mescit ve antrenör odaları ile spor severlerin ilgi odağı haline gelecek. Olimpiyatlarda en fazla madalya sayısına sahip olan kono branşının kentte başlamasıyla birlikte, kısa sürede yetişecek olan sporcularla başarı elde edilecek ve kanoda branşında inşallah Türkiye'de söz sahibi olacağız."

Zeybek, "Spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Afyonkarahisar'da ilk olarak başlanacak olan kano branşı, turizm alanı olan Emre gölü ile entegre edilerek faaliyet alanı daha geniş olana yayılmış olacak." ifadelerini kullandı.