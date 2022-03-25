Belediye Başkanı, öğrencilerin forma talebini karşıladı - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendisine mektup yazarak sınıflarında kurdukları futbol takımı için forma isteyen minik öğrencilerin talebini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamdiye Ünlü İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, edebiyat öğretmeni de olan Başkan Oğuz'a mektup yazarak, sınıflarında bir futbol takımı kurduklarını belirtip, takım için forma talebinde bulundu.

Başkan Oğuz, mektup kendisine ulaştığında kız ve erkek öğrencilerden oluşan futbol takımı için forma hazırlattı.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Yücelen Özcü, üzerlerinde isimleri yazan formaları öğrencilere teslim etti.

Futbol topu da hediye edilen öğrenciler, Belediye Başkanı Oğuz'a teşekkür etti.