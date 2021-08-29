Üye Girişi
Belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı - Son Dakika

Belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

29.08.2021 14:37
Belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı, System.String[]

Mersin'de bazı belediye başkanları ile siyasi parti il başkanları, yayımladıkları mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Mersin'de bazı belediye başkanları ile siyasi parti il başkanları, yayımladıkları mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk'ün önderliğinde, 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Anadolu'nun işgalden kurtarıldığını hatırlatarak, "Eşine rastlanmayacak bir mücadele örneği vermiş olan milletimiz, içinde olduğu yokluk ve yoksulluk döneminde dahi hiçbir ülkenin boyunduruğu ve esareti altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde yakın coğrafyamızdaki gelişmeler de dikkate alındığında, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda cephede, ardından çağdaşlaşma yolunda ulusumuzun vermiş olduğu mücadeleler, hiç akıllardan çıkarılmaması gereken tarihi derslerle doludur" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zaferin, aziz ve şanlı Türk milletinin eşsiz destanlarından biri olarak tarihe yazıldığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında büyük önemi olan Büyük Zaferin ardında, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Yüce milletimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği eşsiz kahramanlıkla, vatanımızı ve milletimizi yok etmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik ruhuyla bu büyük zaferi kazanmış, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de mesajında, 30 Ağustos'un, tarih sayfalarına gömülmek istenilen bir milletin yeniden ayağa kalktığı, özgürlüğünün ve bağımsızlığının boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya haykırdığı gün olduğu ifade ederek, şöyle dedi; "30 Ağustos, 'ya istiklal ya izmihlal' tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Milletimizin başarılarla dolu kutlu yürüyüşünde en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir heyecan coşku ve gururla kutlayacağız. Bu destan; Türk milletinin bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancının kararlı bir yansımasıdır." - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos 1922, 30 Ağustos, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar 14:35 Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı 14:18 Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok 14:16 Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok
Kahramanmaraşlı Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı 13:58 Kahramanmaraşlı Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı 13:22 Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar 12:57 İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar
Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var 12:19 Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı 11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı

Son Dakika Haberleri
14:19 Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi
14:17 Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı
14:16 Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok
14:14 Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi
13:41 Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü
13:39 Son Dakika! Erdoğan'dan, ABD'ye DEAŞ-Horasan mesajı: Beraber adım atarız
13:22 Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı
13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor
12:36 Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor
12:34 Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor
Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
14:41
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi         
14:17
Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi         
14:15
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor         
13:15
Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi         
12:38
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken         
11:17
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 14:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement