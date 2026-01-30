Belediye Başkanları İle Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasının dördüncü gününde tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, belediye başkan yardımcılığı görevine geldiğinde belediyenin onlarca müteahhidinin kendisini arayıp "hayırlı olsun" dediğini aktardı.

İddianamede yer alan, Aziz İhsan Aktaş'la arasındaki 35 saniyelik konuşmaya değinen Çalış, Aktaş'ın da belediyeyle çalışan bir müteahhit olduğunu ve kendisini o dönem arayarak "hayırlı olsun" dediğini savundu.

Çalış, "Niyet okuma hukukta var mıdır bilmiyorum başkanım. Savcılık niyet okumaya çalışmış. Bir insanın niyetini okumaya çalışıyorsanız onu tanımanız gerekiyor. Bu niyet okumalar yüzünden 13 aydır tutukluyum." dedi.

İddianameye konu sözleşmelerdeki tarih hatası yüzünden tutuklu olduğunu öne süren Çalış, "Bu iddiayı her Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) dile getirdim ama kimseye derdimi anlatamadım. Tarih düzeltildiğinde her türlü iddia boşa düşecektir." savunmasını yaptı.

Çalış, kendisine yöneltilen "özel belgede sahtecilik" suçlamasıyla ilgili, "Ben bir tane belge imzaladım. Bırakın özeli, resmisini dahi görmedim. Elektronik olarak geldi, imzaladım, gönderdim. Resmisini görmeden ne özel belgede sahteciliği? Bu kadar kolay olmamalıydı sahtekarlıkla suçlanmak. Hayatım boyunca onurumla yaşadım. Çocuklarımız, ailemiz, dostlarımız var. Bunlar televizyonlarda konuşuldu. Bunu reddediyorum. İmzam alınsın, laboratuvara gönderilsin. O imza bana aitse eşimin, çocuklarımın, dostlarımın yüzüne bakamayacak duruma gelirim zaten. En büyük ceza budur. Ama o imza benim değil. Çok şükür eşimin, çocuklarımın, dostlarımın yüzüne bakabiliyorum. 80 yaşındaki annem, eşim, çocuklarım cezaevi kapılarında perişan oldu." ifadelerini kullandı.

Hiçbir suç işlemediğini savunan Çalış, "Yüce heyetinizin en doğru, adil kararı vereceğine inanıyorum." diyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ihale süreçleriyle ilgili herhangi bir yönlendirmesinin olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Çalış, "Hayır." cevabını verdi.

Tutuklu sanık Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek savunmasında, iddianameye konu belgede mevzuata aykırı bir durum olmadığını, "ihaleye fesat karıştırmak"la suçlandığı ihalelerde de bir suç işlemediğini ileri sürdü.

Oğlunun okula yeni başladığını aktaran Şimşek, "Oğlum okulda öğrenip çektiği çizgilerle babasının şafağını sayıyor. Baba olduğumu, ailem olduğunu, bir dosya numarasından oluşmadığımı ve suç işlemediğimi bilmenizi isterim. Bir suça karışmadım, etik ilkelerine aykırı bir işin içinde olmadım." dedi.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Şimşek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Şimşek'in savunmasının tamamlanmasının ardından Ahmet Özer'in avukatları soru sormak için söz hakkı aldı.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, bu esnada geçmişte de uyarı yaptığını anımsatarak avukatlara, "Evet-hayır şeklinde yönlendirmeli soru sormayın." dedi.

Özer'in avukatı ve kızı Seraf Özer, bunun üzerine, "Biz Ahmet Özer'in suçsuzluğunu heyete nasıl ispatlayacağız soru sormazsak?" diyerek karşılık verdi.

Duruşmaya bir saatlik öğle arası verildi.