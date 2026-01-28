Belediye Başkanları Rüşvet Davasında Yargılanıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasının ikinci gününde tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 20 Ekim 2025'teki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bazı CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Tutuklanmasının ardından Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Kadir Aydar savunmasında, Aziz İhsan Aktaş'ın, belediyeden yakınlarının alacağı olduğu için rüşvet verdiği iddiasını hatırlatarak, şunları söyledi:

"2024 yılında belediye başkanı seçildikten sonra Aziz İhsan ve yakınlarının belediyeden aldığı hiçbir ihale olmadığı gibi benden öncesinde devam eden ihale de olmamıştır. İhsan Aktaş'a ve yakınlarına ödemeleri usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Diğer şirketlere de ödeme yapılmıştır, yani özel değildir. İhsan Aktaş'ın babamla (tutuksuz sanık Mustafa Aydar) ev pazarlığı yaptığını iddia ettiği temmuz ayında, Aktaş ve akrabalarının belediyeden alacağı 1,5 milyondur. Aziz İhsan, kasım ayında 300 bin dolar verdiğini iddia ediyor. O tarihte şirketlerinin belediyeden bir kuruş alacağı yoktur. Yani bir insan 1,5 milyon lira alacağı için 20 milyon rüşvet verir mi?"

Aydar, Aktaş'tan 300 bin dolar almadığını savunarak, "Eğer bu parayı almış olsaydım söylerdim. Çünkü babamla burada yaptığı bir ticaret vardır. Babam daire satmıştır. Ben niye inkar edeyim? Aziz İhsan Aktaş babama sadece 4 milyon ödeme yapmıştır. Türkiye'de ticaret yapmak suç değildir. Dediği gibi 4 milyonluk daireyi 20 milyona almış olsaydı bu suç olurdu. Bu dairenin değeri 16 milyondur. Babam ev sattığını kabul ediyor. Evin parasının hepsi ödendiyse niçin evin üzerindeki ipotek kaldırılmadı? Ben babamın hiçbir ticari ilişkisine dahil olmadım. Babam, Türkiye çapında işler yapmaktadır. Aziz İhsan Aktaş ile yalnızca ticaret yapmıştır. Aziz İhsan Aktaş, uygun bedellerle ticaretin kazanan tarafıdır." ifadelerini kullandı.

Aydar, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Seyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Oya Tekin'in savunması

Tutuklanmasının ardından Seyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Oya Tekin de belediye başkanı olarak değil, bir hukukçu olarak mahkemede bulunduğunu ifade etti.

Dünkü duruşmayı medyadan takip etme şansının olmadığını dile getiren Tekin, "Akşam koğuşa gittiğimde oradaki kadın mahkum arkadaşlarım izledikleri haberleri anlattı. Bana dediler ki 'Başkanım 400 yıl hapis cezasıyla yargılanan kişi (Aziz İhsan Aktaş) koruma ordusuyla duruşmaya gidiyor.' dedi. O anda gözümden bir damla yaş geldi." dedi.

Duruşmada üç oğlunun da kendisini izlediğini belirten Tekin, "Ben Adana'nın ilk seçilmiş belediye başkanıyım. Kimse evimde otururken, 'gel belediye başkanı ol' demedi. Ben kadın hakları, özgürlükler alanında verdiğim mücadeleyle seçildim. Yıllarca çalıştım. Şafak operasyonuyla gözaltına alındım. Çağırılsam giderdim." diye konuştu.

Tekin, Aktaş'ın kendisiyle görüşme iddiası bulunmadığını, yeterli şüphe bile olmadan 9 aydır Silivri'de cezaevinde olduğunu ileri sürdü.

Aktaş'ın etkin pişmanlıkla tahliye edildiğini ve bunun yargılamada en çok tartışılması gereken konu olduğunu kaydeden Tekin, "Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık beyanını Seyhan Belediyesiyle, benimle hesaplaşma aracı olarak kullandı. Eşimi (tutuklu sanık Celal Tekin) de dahil etti. Aziz İhsan, 19 Temmuz'da rüşvet verdiğini söylüyor. Ben daha 3 aylık belediye başkanıyım. Seyhan benden hizmet bekliyor. Bütün hizmeti, işi bıraktım Aziz İhsan'la böyle bir işe mi girdim? 17 Ocak'ta tutuklanıyor Aziz İhsan Aktaş. İlk tutuklandığında söylemedi bir şey. İddia ettiği rüşveti tutuklandığı zaman söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Tekin, rüşvet aldığı için değil, almadığı için yargılandığını öne sürerek, "Düzene uyup devam etseydim burada yargılanmazdım. Yıllarca hukukun herkese eşit olarak uygulanması için mücadele ettim. Bu anlamda kendim için veriyorum bu mücadeleyi. Ben inanıyorum, yargılamanın bir sonraki aşamasının tutuksuz yargılama olacağına, göreve döneceğime inanıyorum. 14 ay boyunca ne yaptıysam devam edeceğim. Çocuklarım, ailem ve toplumun tüm gençleri için yapacağım." şeklinde konuştu.

Eşi Celal Tekin'in avukat olduğunu ve Adana'nın en büyük ofislerinden birinin sahibi olduğunu ifade eden Tekin, iddianamede eşine, kendisinin "çantacısı" gibi anlatılarak hakaret edildiğini söyledi.

Mahkeme başkanı, Aziz İhsan Aktaş'ın Celal Tekin'e 1 milyon dolar parayı elden verdiği ve 75 milyon hak ediş ödemesi yaptığına ilişkin iddiayı sordu.

Sanık Oya Tekin, bu yönde bir talimatının olmadığını ve belediyede tüm hizmetlerin kurallara uygun yapıldığını öne sürdü.

Aktaş'la sadece ilk belediye başkanı seçildiği dönemde ayak üstü, "hayırlı olsun" görüşmesi gerçekleştirdiğini savunan Tekin, "Aziz İhsan Aktaş'la hiç ilgim ve alakam yok. Hangi firmadan hizmet aldığım değil, hizmetin en iyi şekilde verilmesi önemlidir. Hizmeti iyi veren herkes belediyeyle çalışabilir." diye konuştu.

Tekin'in savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.