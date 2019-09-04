Belediye Başkanları Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
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Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.
Bayburt'un Aydıntepe İlçe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere İlçe Belediye Başkanı Yavuz Bakır Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Epcim, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk'e ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır'a teşekkür etti. - BAYBURT
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