Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
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Belediye Başkanları Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

40 dakika önce

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanları Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti, System.String[]

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.


Bayburt'un Aydıntepe İlçe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere İlçe Belediye Başkanı Yavuz Bakır Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Epcim, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk'e ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır'a teşekkür etti. - BAYBURT

Haşim Şentürk, Cüneyt Epcim, Gökçedere, Aydıntepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
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