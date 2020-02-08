Belediye, hurda otobüsleri hayvan bakım merkezine dönüştürdü - Son Dakika
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Belediye, hurda otobüsleri hayvan bakım merkezine dönüştürdü

11 dakika önce

Belediye, hurda otobüsleri hayvan bakım merkezine dönüştürdüÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükuyu Belde Belediyesi, atıl durumundaki hurdaya çıkan 2 otobüsü, sokak hayvanları için bakım merkezine dönüştürdü.

Belediye, hurda otobüsleri hayvan bakım merkezine dönüştürdü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükuyu Belde Belediyesi, atıl durumundaki hurdaya çıkan 2 otobüsü, sokak hayvanları için bakım merkezine dönüştürdü. Yeni tasarımlı otobüslerde, tedavi olacak hayvanları birkaç gün misafir ettklerini belirten Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Veteriner hekimimizin gözetiminde kontrolleri, iğneleri yapılıyor. Tedavi süreçlerinde hava soğuksa ısıtıcılarla sıcak bir ortamda onları misafir ediyoruz. Tedavi sonrası yaraları iyileşen sokak hayvanlarını tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz dedi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belde Belediyesi, sokak hayvanları için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sokak hayvanlarının korunması, bakım ve tedavilerinin yapılması için belediyeye ait atıl durumda olan ve hurdaya ayrılan iki otobüs sokak hayvanlarının tedavi süreci için bakım merkezine dönüştürüldü. Bir otobüs sadece sokak köpekleri için kullanılırken, biri de diğer hayvanlar için kullanılıyor. Otobüs Barınma Merkezi'nde sokak hayvanların beslenmesi ve bakımı yapılıp, soğuk havalarda ısınma imkanı sağlanıyor. Tedaviye ihtiyaç duyulan sokak hayvanları burada veteriner hekimi tarafından tedavi ediliyor.

Sokak hayvanlarının tedavi sürecinde tamamen iyileştirildikten sonra salınmasının daha uygun olduğunu belirten Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, şunları söyledi

İçinde bulunduğumuz otobüsler, yaklaşık 60 yıllık. Ekonomik ömrünü tamamlayan, hurdaya ayırmamız gereken araçlar. Arkadaşlarımızla düşündük, taşındık. 'Bu ekonomik ömrünü tamamlayan aracı nasıl değerlendiririz' diye. Şöyle bir fikir geldi. Bunu hurdaya atacağımıza, çevreyi kirleteceğimize içindeki koltukları sökerek ve temizliğini yaparak sokak hayvanları için bakım merkezi yapalım. Veterinerlik hizmet birimimize kısırlaştırma için gelen ya da sokakta kaza sonrasında yaralanan kedi ve köpeklerimize kliniğimizde tedavileri bittikten sonra doğal ortama birkaç gün bırakma sıkıntı yaratabilir diye veteriner hekimimiz belirtti. Veteriner hekimimiz, 'Başkanım bu hayvanları direk tedavileri bittikten sonra bırakırsak bu yaraları geçmeyebilir' dedi. Biz de bu fikri doğru bulduk.

Bu araçları bu şekilde tasarlayarak tedavi olacak hayvanları burada birkaç gün misafir ettklerini belirten Başkan Cengiz Balkan, Veteriner hekimimizin gözetiminde kontrolleri, iğneleri yapılıyor. Tedavi süreçlerinde hava soğuksa, ısıtıcılarla sıcak bir ortamda onları misafir ediyoruz. Tedavi sonrası yaraları iyileşen sokak hayvanlarını tekrar yaşadıkları doğal ortama bırakıyoruz dedi.

Belediye, hurda otobüsleri hayvan bakım merkezine dönüştürdü

Cengiz Balkan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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