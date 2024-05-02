Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli\'ye yanıt verdi

Politika

Lüks aracı bu hale bir at getirdi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik 'Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz' eleştirisine yanıt verdi. Erbakan, 'Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 6,19 oy alarak Türkiye genelinde üçüncü parti konumuna yükselen Yeniden Refah Partisi, sürpriz bir çıkış yaparak herkesi şaşırtmıştı. Genel Başkan Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye verdiği yanıt ise oldukça dikkat çekti.

"SOYADININ AĞIRLIĞINI TAŞIMAKTAN ACİZ" SÖZLERİNE YANIT

Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik söylediği "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir" sözlerine yanıt verdi.

"BABAMIZ, HATTA BELKİ DE DEDEMİZ YAŞINDA İNSAN"

Polemiklere girmek istemediğini söyleyen Erbakan, "Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP'yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde" ifadelerini kullandı.