Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Erbakan, Bahçeli'nin yaşından dolayı polemiklere girmeyi uygun görmediğini belirtti.

02.05.2024 12:20
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik 'Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz' eleştirisine yanıt verdi. Erbakan, 'Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 6,19 oy alarak Türkiye genelinde üçüncü parti konumuna yükselen Yeniden Refah Partisi, sürpriz bir çıkış yaparak herkesi şaşırtmıştı. Genel Başkan Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye verdiği yanıt ise oldukça dikkat çekti.

"SOYADININ AĞIRLIĞINI TAŞIMAKTAN ACİZ" SÖZLERİNE YANIT

Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik söylediği "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir" sözlerine yanıt verdi.

"BABAMIZ, HATTA BELKİ DE DEDEMİZ YAŞINDA İNSAN"

Polemiklere girmek istemediğini söyleyen Erbakan, "Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP'yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada isim vermeden YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı hedef alarak, "Mirasyedilerin Filistin konusunda cephe açıp Türkiye'yi suçlaması, jet yakıtı satıldığını iddia ederek Kürecik sakızı çiğnemeleri, utanç duvarı gibi karşımızdadır. Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir. 3-5 belediye almak, siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, Allah da affetmeyecektir. Ayranları yok içmeye, atla gidiyorlar çeşmeye. Cumhur İttifakını zaafa uğratmak dışında gayeleri yok." sözlerini kullanmıştı.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli\'ye yanıt verdi

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi - Son Dakika

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